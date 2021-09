Vor zehn Jahren öffnete das Alte Backhaus in der Bahngasse 1 zum ersten Mal seine Türen. Anfangs als Wirtshaus mit einfachen Gerichten gedacht, wurde der Weg, den Chef Bernhard Gruber einschlug, dann doch ein anderer: „Unsere Gäste wünschten sich schon damals etwas Gehobeneres“, erklärt Gruber seinen Umschwung. Und so wurde das Alte Backhaus, was es heute immer noch ist: „Fein, aber doch leger“, lautet das Motto.

Dabei war die Selbstständigkeit für Gruber anfangs gar nicht geplant: „Es hat sich mehr oder weniger so ergeben. Der Anfang war schwer. Die ersten zwei Jahre musste ich erst in das Wirt-Sein hineinkommen.“ Umso mehr freut es ihn aber, dass er seit Jahren mit der Treue vieler Gäste rechnen kann, vor allem auch während der Corona-Pandemie. Die Zeit war nicht einfach, wie für viele, aber „wir wurden von unseren Gästen toll unterstützt und dafür sind wir mehr als dankbar“.

Dankbar ist Gruber auch für seinen Arbeitspartner, der im Servicebereich mehr als nur sein Bestes gibt: „Franz Schmutzer war ein Gewinn für uns. Wir haben in ihm einen kompetenten und zuverlässigen Partner gefunden. Es geht einfach nicht ohne ihn“, streut Gruber seinem Servicechef Rosen.

Mit Gästen wachsen und noch mehr Regionalität

Besonders freut den 49-Jährigen, dass sie sich in den letzten zehn Jahren mit ihrem Konzept – „mit hoher Produktqualität und verfeinertem Handwerk zu kochen, vor allem auch kreativ zu kochen ohne die heimatlichen Wurzeln zu verlieren, einem legerem Restaurant zum Wohfühlen und einem sehr guten Weinangebot“, wie Gruber sagt – verwirklichen konnten.

Wichtig ist ihm dabei, noch regionaler zu werden, bevorzugt Bio und von Direktvermarktern. Ob es auch Klassiker gibt, die eigentlich schon seit Anbeginn immer wieder auf der Speisekarte zu finden sind? „Da gibt es viele. Kalbsleber in verschiedenen Variationen, die Fischsuppe, aber auch Schnitzel sind beliebt“, zählt er auf. Die Ideen gehen ihm aber keineswegs aus, denn jeden zweiten Mittwoch gibt es das „Neue Backhaus“, ein 5-Gang-Menü, das immer wieder neue Gäste bringt.

Wie schafft es Bernhard Gruber über so lange Zeit kontinuierlich mit seinen Ideen den Geschmack der Gäste zu treffen? „Wir gehen immer mit unserem Gast. Wenn es in die eine Richtung nicht geht, dann ändern wir die Gerichte. Eckpunkte, die gut gehen, bleiben auf der Karte, das andere dreht sich bei uns alle zwei Wochen.“