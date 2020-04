Herbert Zagler wurde am 20. April 80 Jahre alt. Der bekannte Neustädter Komponist begann schon mit sechs Jahren mit dem Violin-Unterricht, Klavier und Orgel folgten. Er studierte Musikerziehung und wurde in die Kompositionsklasse von Otto Siegl aufgenommen. Neben seiner Lehrtätigkeit studierte er in Wien Instrumentalerziehung und Orchesterdirigieren. Seine ersten Orchesterwerke wurden von Franz Bauer-Theussl 1978 mit den NÖ Tonkünstlern in Wiener Neustadt aufgeführt. Eine Sternstunde war die Aufführung seines „Symposium Op. 6“ in vier Sätzen im Wiener Musikvereinssaal.

Zaglers Lebenswerk umfasst 336 Werke, von seinen 38 Orchesterwerken wurden 24 von 15 verschiedenen Orchestern aufgeführt, darunter auch die Philharmonie der Eremitage St. Petersburg und das ORF-Sinfonieorchester.