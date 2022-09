Bad Fischau-Brunn: 10 Jahre „Viscaia Jazz“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die einzige Amateur-Jazzformation der Gemeinde, „Viscaia Jazz“, feiert ihr 10-jähriges Bestehen. Bekannt aus der jährlichen Eröffnung des Thermalbades oder der herbstlichen Veranstaltung „Sturm im Weingarten“ , haben sich die fünf Musiker dem populären und swingenden Jazz verschrieben.

Die Formation wurde 2012 gegründet. „Die Grundidee war, mit Freude an der gemeinsamen Musik für einen guten Zweck zu musizieren“, erklärt Klavierspieler Wolfgang Rosenthaler. So wurden bereits zahlreiche Benefizkonzerte für Familien in Not aus Wien und Grünbach, für den „Lebensraum“ Bad Fischau-Brunn und für „Rotary“ Bad Fischau oder Neunkirchen gespielt. Die Jazzband widmet sich der Musik aus den 1930-1940er Jahren, auch einige Eigenkompositionen sind bereits entstanden.

Am 17. September, von 19 bis 22 Uhr, findet ein musikalischer Abend zu „10 Jahre Viscaia Jazz“ im Schloss gegen eine freie Spende statt. Verbindliche Reservierung unter: art@schloss-fischau.at.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.