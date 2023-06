Musik seit 60 Jahren: Zeltfest des Musikvereins Markt Piesting

Seit 60 Jahren spielen die Mitglieder des Musikvereins Markt Piesting Tuba, Horn und Trompete. Das Jubiläum wurde vergangenes Wochenende mit einem Zeltfest gefeiert, das seit September geplant wurde. Gespielt hat dabei nicht nur der Musikverein Markt Piesting, auch Kapellen und Musikvereine aus der Umgebung zeigten im großen Festzelt bei den Gastkapellenkonzerten ihr Können.

Eine Fotobox im Zelt sowie einige Fahrgeschäfte, ein Schießstand und eine Riesenrutsche am Festgelände sorgten für Unterhaltung. Speis und Trank wurden ebenfalls im Zelt von den Vereinsmitgliedern geboten. Den Abschluss am Samstag machten die „Party Krainer“, bevor es am Sonntag mit einer Messe und anschließendem Frühshoppen weiterging.

Die lange Geschichte des Vereins

Die Wurzeln des Vereins liegen im Jahr 1963. Im August wurden aus der „Katholischen Arbeiterjugend“ Mitglieder für eine Blaskapelle rekrutiert, Instrumentenbauer Franz Votruba fungierte als erster Lehrer und Kapellenmeister. 1972 folgte die Namensänderung in „Musikverein Markt Piesting“, erster Obmann wurde Josef Vogt. Zum 10-jährigen Jubiläum im Jahr 1973 wurden erstmalig einheitliche Uniformen angeschafft, gefeiert wurde aufgrund der damals herrschenden Maul- und Klauenseuche nicht.

Weitere zehn Jahre später erreichte der Verein zum ersten Mal über 30 aktive Mitglieder, das 20-jährige Jubiläum fand wie geplant statt. Auch im Jahr 1988 wurde das 25-jährige Jubiläum bei einem dreitägigen Fest groß gefeiert. Viele Konzerte folgten. In den anschließenden Jahren gab es immer wieder Änderungen der Funktion des Obmanns und des Kapellenmeisters, die bis 2014 in männlicher Hand waren. Mit 21 Jahren wurde Viktoria Pfaffelmaier die jüngste und erste weibliche Kapellenmeisterin in der Geschichte des Vereins - den Posten hat sie bis heute inne.

Im Jahr 2020 musste erstmalig seit 1973 ein Konzert abgesagt werden - wegen der Corona-Pandemie.