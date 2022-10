Wiener Neustädter Instrumentalisten: Ein Orchester wird vierzig

Wie soll ein Orchester auch anders feiern als mit einem großen Konzert? Im Falle der Wiener Neustädter Instrumentalisten ist es eine Matinee am 30. Oktober. Leiter Friedrich Krajnik: „Zum 40er spannen wir unter der Leitung unseres Chefdirigenten Michael Salamon einen Bogen vom Barock, einer Suite von Christoph Förster, die am Programm des ersten Konzertes im Jahr 1981 stand, bis zu einem Werk des 20. Jahrhunderts von Ottorino Respighis ,Gli Ucelli – Die Vögel‘.“ Als Höhepunkt steht dann nach der Pause Mozarts Jupitersinfonie am Programm.

Krajnik: „Begonnen hat alles mit einem Ensemble von 15 bis 20 Musikern, das sich auf Kirchenmusik spezialisiert hat und im Dom und im Neukloster zu hören war.“ Daneben spielte man ein Konzert pro Jahr für die Musiker. Das Orchester wurde von Walter Sengstschmid und Rudolf Hopfner im Jahr 1981 gegründet.

Die Musiker spielen auch oft und gerne Werke von Komponisten aus Wiener Neustadt, wie z.B. Otto Schneider, Michael Salamon, Herbert Zagler und Oliver Ostermann.

Zum Stadtpark-Fest im heurigen Jahr wurde das Salon-Orchester der Instrumentalisten geboren, das die Geigerin Cordula Schröck leitet. Seit 2007 ist Michael Salamon Chefdirigent und das Orchester, mittlerweile sind es 45 Musiker bei größeren Konzerten, bemüht sich auch, jungen Musikern Chancen zu bieten.

Karten für das große Jubiläumskonzert am 30. Oktober um 11 Uhr in den Kasematten gibt es bei den Infopoints im Rathaus und den Kasematten.

