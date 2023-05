Volkshilfe NÖ ehrte langjährige Mitarbeiter aus Wiener Neustadt

Zum 15. Mal lud die Volkshilfe NÖ / SERVICE MENSCH GmbH nach pandemiebedingter Pause ihre langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Schifffahrt durch die Wachau ein. All jene, die ihr seit 5, 10, 15, 20, 25 oder gar 30 Jahren die Treue halten oder ihre Pension antreten, verbrachten einen vergnüglichen Abend auf der MS Wachau.

Ehrung durch Vielzahl an Gratulantinnen und Gratulanten

Über 120 Jubilarinnen und Jubilare, Pensionistinnen und Pensionisten und deren Partnerinnen und Partner folgten der Einladung und feierten am 17. Mai gemeinsam auf dem Donauschiff. Aus den Händen von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Volkshilfe-Präsident Ewald Sacher und Geschäftsführer Gregor Tomschizek erhielten sie als Zeichen des Dankes ein exklusives Schreibset, eine Ehrennadel und eine Ehrenurkunde. Ebenfalls gratulierten die Vizepräsidentinnen und -präsidenten Heidemaria Onodi, Holger Linhart und Hannes Eblinger sehr herzlich. Auch viele ehrenamtliche Bezirksvorsitzende und die Vertreterinnen und Vertreter des Betriebsrates, darunter die Vorsitzende Doris Wietter-Bemoussa, erwiesen den Jubilarinnen und Jubilaren sowie Pensionistinnen und Pensionisten die Ehre.

Beitrag zur Gesellschaft und zur mobilen Pflege hervorgestrichen

„Wir nutzen die Jubiläumsschifffahrt um auch unsere MitarbeiterInnen in den Mittelpunkt zu stellen, die seit vielen Jahren in der Pflege und Betreuung sowie der Kinderbetreuung engagierte Arbeit leisten“, erklärt Präsident Ewald Sacher die Bedeutung der Jubiläumsschifffahrt und führt weiter aus: „Unsere diplomierten Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, Ergo- und Physio-TherapeutInnen, Pflegefach- und Pflege-AssistentInnen sowie HeimhelferInnen sind wichtige Säulen in der mobilen Pflege, ebenso wie unsere KindergartenpädagogInnen und deren Team im Bereich der Kinderbetreuung sowie die KollegInnen im Bereich Arbeit & Integration und der Verwaltung.“

„Egal in welchem Bereich unsere MitarbeiterInnen tätig sind, sie leisten täglich einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft“, betont der Geschäftsführer der Volkshilfe NÖ, Gregor Tomschizek, und sagt weiter: „Sie sorgen dafür, dass Menschen auch im Alter zu Hause wohnen können oder Eltern ihre Kinder gut umsorgt wissen, wenn sie arbeiten gehen. Jede/r einzelne unserer MitarbeiterInnen hilft Menschen, die unsere Unterstützung benötigen und dafür bedanken wir uns sehr herzlich.“

