Silber für die Ternitzerin Michaela Polleres, Bronze für Shamil Borchashvili – die Judoka ließen in Tokio die Herzen der österreichischen Fans höher schlagen. Polleres‘ Trainer Adi Zeltner vom JC Wimpassing sieht einen „Boom“ in ganz Österreich – vergleichbar mit dem größten Zuspruch zum Judosport seit den Achtziger Jahren. Auch ein paar Kilometer weiter in der Heimat der „Silbernen Michi“ ist die Euphorie groß.

„Solche internationalen Erfolge helfen natürlich immer, das Interesse am Judosport zu wecken“, meint Robert Hatzl vom HSV Wiener Neustadt – selbst frischgebackener Europameister bei der Kata-EM in Warschau. „Ich habe in meiner langjährigen Erfahrung schon einige Entwicklungen miterlebt und es ist erfreulich, wenn die Judoka bei Olympischen Spielen so gut abschneiden“, so Hatzl.

Er ist bemüht, Eltern und Kindern die Angst vor dem Judo-Sport zu nehmen. „Als Kampfsportart gehört es sicher zu den sanftesten Varianten. Für viele verschiedene andere Sportarten ist Judo der perfekte Einstieg, da es so viele unterschiedliche Anforderungen hat – sowohl körperlich als auch psychisch“, so Hatzl. Außerdem lehrt Judo Respekt vor dem Gegner und dem Trainingspartner. „Denn ich brauche zum Trainieren immer jemand zweiten. Und wenn ich mich da nicht korrekt verhalte, will bald niemand mehr mit mir trainieren“, so Hatzl.

Die Entwicklung, dass immer jüngere Athleten antreten, beobachtet Hatzl mit einer differenzierten Meinung: „Es gibt eben Sportarten, da sind unter 20-Jährige aufgrund ihrer guten Reaktionszeit unschlagbar. Bei anderen wiederum ist die Erfahrung durch nichts zu ersetzen.“