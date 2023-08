Historiker Werner Sulzgruber: „Mit offenen Augen“ durch Wr. Neustadt

Am jüdischen Friedhof wird Zeitgeschichte erfahrbar gemacht und Erinnerung ermöglicht: Die Grabsteine am Rande der Stadt erzählen vom ehemals blühenden jüdischen Leben in Wiener Neustadt. Historiker Werner Sulzgruber bietet am Freitag, 1. September, und Freitag, 29. September, jeweils ab 16 Uhr, wieder Führungen auf dem jüdischen Friedhof an.

Ebenso gibt es zwei aktuelle Termine für einen „Stadtspaziergang durch das ,jüdische Wiener Neustadt'“: Dabei führt Sulzgruber am Samstag, 2. September, und am Sonntag, 1. Oktober, jeweils ab 15 Uhr ausgehend vom Reckturm durch die Stadt, u.a. zum Standort der ehemaligen Synagoge am Baumkirchnerring. Vor 1938 lebten rund 860 Juden in Wiener Neustadt – nach Baden die zweithöchste Anzahl in Niederösterreich und die vierthöchste in Österreich. „Machen Sie bei einem Spaziergang durch das jüdische Wiener Neustadt mit, bei dem wir ,mit offenen Augen' durch die Stadt gehen und ausgewählte Orte aufsuchen“, lädt Sulzgruber zur Teilnahme ein.

Fotografie eines Grabsteines mit hebräisch-deutscher Inschrift am Jüdischen Friedhof Foto: Sammlung Werner Sulzgruber

Kosten: 12 Euro pro Person und Führung. Dauer: 1,5 bis 2 (Friedhof) bzw. 2 bis 2,5 Stunden (Stadtspaziergang). Eine Anmeldung unter 0676/7366121 bzw. werner_sulzgruber@hotmail.com ist bis drei Tage vor dem jeweiligen Termin erforderlich.

Die beiden Termine Anfang September sind übrigens – wie schon in vergangenen Jahren – bewusst an die „Europäischen Tage der Jüdischen Kultur“ angelehnt, die im September begangen werden. Sulzgruber: „Diese stehen heuer unter dem Motto ,Memory', also Gedächtnis bzw. Erinnerung, was sich ideal mit meiner langjährigen Erinnerungs- und Vermittlungsarbeit deckt.“

Am 9. November wird es einen „Erinnerungstag“ geben, der sich mit den Novemberpogromen 1938 in Wiener Neustadt und der Region befasst.