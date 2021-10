Neues Angebot in Pernitz: Raum für die Jungen

Musik hören, Freunde treffen, Tischtennis-, Tischfußball- oder Playstationspielen. Das alles können Jugendliche ab sofort jeden Mittwoch in Pernitz. Die mobile Jugendarbeit „Rumtrieb“ vom Verein „Jugend & Kultur“ aus Wiener Neustadt betreut in der ehemaligen Post in der Bachgasse ab sofort in der Zeit von 16 bis 18 Uhr den Jugendraum und lädt alle Jugendlichen ein, mal vorbeizuschauen. „Bei uns gilt aktuell die 3G-Regelung. Schaut vorbei! Wir freuen uns auf euch“, so Martin vom „Rumtrieb“-Team. Infos und Kontakt zur mobilen Jugendarbeit unter www.rumtrieb.at.