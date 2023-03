Polizei und Magistrat mit Kontrollen in der Partyszene

„Achtung, Kontrolle!“ hieß es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Partyszene. In der Herrengasse, aber auch in anderen Lokalen standen zwischen Mitternacht und 2 Uhr Früh Polizei und Magistratsbeamte vor der Tür. „Routinemäßige Kontrollen, die mehrmals im Jahr durchgeführt werden“, heißt es dazu auf NÖN-Anfrage aus dem Rathaus. Angesichts der jüngsten Vorfälle um ein 13-Jähriges Mädchen war der Zeitpunkt wohl nicht zufällig ausgewählt.

Kontrolliert wurde, ob Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz vorlagen. Das Ergebnis: In keinem der Lokale gab es Verstöße gegen Altersbeschränkungen, auch gegen das Tabakgesetz wurde eingehalten. Vereinzelt gab es unter 18-jährige, die hochprozentige Getränke konsumierten. Hier werden Anzeigen geprüft.

