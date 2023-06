Pottendorfer Linie: Fahrplanänderung zwischen Ebenfurth und Neustadt

Der zweigleisige Ausbau der rund 50 Kilometer langen Pottendorfer Linie zwischen Wien Meidling und Wiener Neustadt stellt eine wichtige Maßnahme zur Kapazitätserweiterung auf der Südstrecke dar. Das Ziel ist die Viergleisigkeit gemeinsam mit der Südbahn zwischen Wien und Wiener Neustadt.

Ab 4. September 2023 fahren die Züge zwischen Münchendorf und Wampersdorf über den neu errichteten Streckenabschnitt durch Ebreichsdorf und halten im neuen Bahnhof. Ab diesem Tag steht den Bahnfahrerinnen und Bahnfahrern der neue Bahnhof Ebreichsdorf anstelle des bisherigen bzw. als Ersatz für die Haltestelle Weigelsdorf zur Verfügung. Ab 4. September 2023 werden auch VOR Regio Busse zum neuen Bahnhof Ebreichsdorf (sowie verstärkt zum Bahnhof Pottendorf-Landegg) geführt und sorgen für eine Anbindung der Gemeinden an das neue Bahnangebot.

Davor ist es jedoch erforderlich, die Pottendorfer Linie zwischen Münchendorf und Ebenfurth von 1. Juli, 23.20 Uhr, bis 4. September, 01.30 Uhr, zu sperren. In diesem Zeitraum wird der neue Streckenabschnitt an die bestehende Bahnlinie angebunden, es finden Gleis- und Oberleitungsarbeiten in diesem Bereich (inklusive Bahnhof Wampersdorf) statt und es werden Entwässerungsbecken sowie Begleitwege fertiggestellt. Die bestehende Strecke wird nach Inbetriebnahme der neuen aufgelassen und rückgebaut.

Züge der Linie S60: Schienenersatzverkehr zwischen Münchendorf und Ebenfurth sowie Fahrplanänderungen zwischen Ebenfurth und Wiener Neustadt.

Schienenersatzverkehr zwischen Münchendorf und Ebenfurth sowie Fahrplanänderungen zwischen Ebenfurth und Wiener Neustadt. Züge der Linie REX 6: Schienenersatzverkehr zwischen Münchendorf und Ebenfurth sowie Fahrplanänderungen zwischen Ebenfurth und Deutschkreutz.

Ausnahmen (von Montag bis Freitag) sind die REX6 Morgen-Züge mit planmäßiger Abfahrt in Ebenfurth um 05.26 Uhr, 06.26 Uhr, 07.26 Uhr und 08.26 Uhr. Diese werden während der Sperre über Gramatneusiedl umgeleitet und fahren jeweils um 5 Minuten früher in Ebenfurth ab. Abfahrtszeiten für diese Züge sind daher 05.21 Uhr, 06.21 Uhr, 07.21 Uhr und 08.21 Uhr. Die REX6 Abend-Züge mit Abfahrt in Wien Hauptbahnhof um 15.46 Uhr, 16.46 Uhr und 17.46 Uhr fahren planmäßig. Ein zusätzlicher Abend-Zug mit Abfahrt in Wien Hauptbahnhof um 18.46 Uhr wird für Sie eingerichtet.