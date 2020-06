Eine besondere Aktion hat die Junge Volkspartei (JVP) in Lanzenkirchen gestartet, die NÖN berichtete. Sie kaufte Gutscheine von den örtlichen Gastronomiebetrieben an und verteilte diese an Mitglieder und Helfer. JVP-Obmann David Diabl übergab einige Gutscheine auch an den Obmann der Landjugend Lanzenkirchen, Patrick Hoffmann, als "Dankeschön für die Jugendarbeit in der Gemeinde", wie er betonte. „Da sich unsere heimische Gastronomie in den aktuellen Zeiten noch schwer tut, möchte die JVP Lanzenkirchen ein Zeichen setzen", so JVP-Obmann Diabl.