Gleich zwei Heimspiele für Viktor Gernot in Wiener Neustadt

Viktor Gernot ist demnächst gleich zweimal in seiner Heimat auf der Bühne zu sehen. Am 16. November mit seinem Kabarett-Programm „Schiefliegen“ und am 17. Dezember mit „The Christmas Show“. „Ich war jetzt seit drei Jahren nicht mehr in Wiener Neustadt und freue mich sehr auf die zwei Auftritte, denn die Neustädter Publikum ist ein sehr gutes.“ Immerhin hat in der Allzeit Getreuen vor genau 40 Jahren seine Bühnenkarriere begonnen: „Mein allererster Auftritt war beim Krampus-Kränzchen im SPÖ-Heim in der Ungargasse, dass es jetzt nicht einmal mehr gibt. Ich habe Tanzmusik mit meiner Band 'Ikarus' gespielt.“

Und worauf dürfen sich die Besucher heuer freuen? „Schiefliegen“ ist ein echtes Viktor Gernot-Programm mit Musiknummern und einigen „echten Österreichern“ als Gästen. Es geht auch darum, dass man sich irren kann, täuschen oder einfach falsch liegen.“ Und beim Weihnachtsprogramm: „Es wird ein paar neue Lieder und auch Geschichten geben. Ich bin seit meiner Kindheit von dieser amerikanischen Musik begeistert, was mit Bing Crosby anfing hat mit Ella Fitzgerald noch lange nicht geendet.“

Auf die Frage ob er lieber als Sänger oder Komödiant auf der Bühne steht sagte Gernot: „Ich bin ein Gesamtkunstwerk - als darstellender Künstler spiele und singe ich gleich gerne.“ Und das Lampenfieber gehört auch nach 40 Jahren noch dazu. „Da kann man sich nur ergeben, es ist eine nicht kontrollierbare Emotion. Die Angst bleibt bestehen, schafft aber auch Spannung und Konzentration.“

Der Kabarettist und Musiker, er ist in Wiener Neustadt zur Schule gegangen, lebt seit rund fünf Jahren wieder in der Region. „Ich habe hier Schul- und Tennisfreunde und bin auch gerne in der Lokalszene unterwegs.“ Und dass man ihn auf der Straße oder im Lokal erkennt, daran hat er sich schon lange gewöhnt. „Wenn mich jemand anspricht, dann erinnert man sich meistens an einen Auftritt von mir, den er oder sie gesehen hat. Das ist doch schön. Es soll mir im Leben nie etwas schlimmeres passieren.“