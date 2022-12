Waidhofer & Schörner: Best Of im Siegl‘s

Werbung

Lustig wird‘s am Donnerstag, dem 22. Dezember, ab 19 Uhr im Siegl‘s Pub. Michael Waidhofer und Hari Schörner spielen ein „Best of“-Programm. Was darf man sich erwarten? Eine Bunte Mischung, wie die beiden verraten: „Unter anderem geht es um einen Griechenland-Urlaub, einen Skitag am Semmering, aber auch um die FIFA, Quatar, um das Thema Gendern ...“

Das Duo spricht eine herzliche Einladung aus an alle, die sich vor dem Heiligen Abend gut unterhalten möchten: „Es gibt noch Weihnachts- und Sitzplätzchen. Unser Tipp: Zeitgerecht reservieren!“ Tickets unter: 02622/22132 oder per email an office@sieglspub.co.at .

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.