Kager folgt Höller: Hochneukirchen-Gschaidt hat neuen „Vize“

Nachdem Erwin Höller (ÖVP) seinen Rückzug als Mitglied des Gemeindevorstandes sowie als Vizebürgermeister bekannt gegeben hatte, musste das Ortsparlament am Donnerstagabend einen Nachfolger bestellen. Gemeinderat Andreas Kager, den die ÖVP im Vorfeld vorgeschlagen hatte, wurde zunächst in den Vorstand und anschließend zum neuen „Vize“ gewählt. Kager erhielt in beiden Wahlgängen 19 von 19 möglichen Stimmen. Seinen Sitz im Prüfungsausschuss übergab der neue Vizeortschef schließlich an seinen Vorgänger Erwin Höller, der als „gewöhnlicher“ Mandatar im Gemeinderat verbleibt. Auch er durfte sich über die volle Zustimmung freuen.

Bürgermeister Thomas Heissenberger (ÖVP), der bei der Sitzung den Vorsitz innehatte, dankte dem bisherigen „Vize“ für seine Arbeit und gratulierte dessen Nachfolger. „Fad wird uns sicher nicht“, zeigte sich Heissenberger überzeugt.

Mehr über die weiteren Beschlüsse in der Sitzung – unter anderem ging es um den Voranschlag für das kommende Jahr – in der Print-Ausgabe der NÖN Wiener Neustadt ab 15. Dezember!