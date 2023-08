Feuerwehrmänner aus dem Bezirk Wiener Neustadt helfen in Kärnten

Die schweren Regenfälle in Kärnten und der Steiermark haben für zahlreiche Überschwemmungen gesorgt. Tausende Feuerwehrmitglieder sowie das Bundesheer kämpfen derzeit gegen die Fluten. Hilfe kommt auch aus dem Bezirk Wiener Neustadt: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Markt Piesting sowie Steinabrückl sind derzeit im Krisengebiet in Kärnten im Einsatz. Dabei haben sie die „SPA 900“, eine Sonderpumpenanlage des NÖ Katastrophenhilfsdienstes, die eine Stundenleistung von 900m³ besitzt. Nachdem die erste Einsatzstelle in St. Paul im Lavanttal abgearbeitet wurde, sind die Feuerwehrmänner jetzt in St. Veit an der Glan im Einsatz.