Viel Herz & viel Holz ist in Wiener Neustadt gefragt

Seit vergangener Woche sind am Alten Schlachthof in der Neunkirchner Straße 65 wieder Scheibtruhen voller Holz unterwegs: Der Verein „Holz mit Herz“ ist in die Wintersaison gestartet, jeden Samstag wird von 10 bis 12 Uhr Holz an Bedürftige ausgegeben.

„80 Anmeldungen waren es am Samstag – erfahrungsgemäß steigert es sich Woche für Woche, im Vorjahr waren wir bei 160 pro Woche“, sagt Obmann Robert Pfisterer im Gespräch mit der NÖN. Er rechnet damit, dass der Bedarf in diesem Winter – auch angesichts der Preissteigerungen der vergangenen Monate – noch höher sein wird als im Vorjahr: „Ich denke schon, dass es mehr werden wird“, sagt Pfisterer, „allein in den letzten ein, zwei Wochen haben mich viele Menschen angerufen, die bislang noch keine Kunden bei uns waren. Das lässt mich erwarten, dass der Bedarf steigt.“

Die Kriterien für die Ausgabe: Mindestsicherung unter der Ausgleichszulage, GIS-Gebühren-Befreiung, Arbeitslose unter der Ausgleichzulage oder die Wiener Neustädter „Plus Card“ – wer eine dieser Voraussetzungen erfüllt, kann sich kostenlos Holz holen. „Bei jeder Ausgabe gibt es eine Scheibtruhe voll Holz, außerdem haben wir auch Pellets“, so Pfisterer.

Damit genug Holz für den Winter angeschafft werden kann „und wir niemanden abweisen bzw. das Holz kontingentieren müssen“, gibt es Mitte November zwei Charity-Veranstaltungen, die ordentlich Spenden-Gelder bringen sollen.

„Verzaubern lassen“ heißt es am Freitag, dem 17. November, im Sparkassensaal: Fabian Blochberger alias „Fab Fox“ gibt eine Zaubershow als exklusiven Vorgeschmack zu seiner Arena-Tour 2024. Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr. Karten kosten 49 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 36 Euro: www.webshop-wn.at.

Tags darauf (Samstag, 18. November) heißt es dann „Bezaubern lassen“ – beim Charity-Clubbing im Stil der „Roaring 20s“. Zu hören gibt es unter anderem die Big Band der Josef Matthias Hauer-Musikschule und „Mr. Saxmania“, geboten wird zudem eine „ästethische Burlesque-Show“. Tickets um 49 Euro (mit Promo-Code wrn39 um 39 Euro und für Schüler mit dem Code study29 um 29 Euro): webshop-wn.at.

Am Samstag gibt es außerdem eine große Tombola, bei der es u.a. einen Fiat 500 für ein Jahr vom Autohaus Partsch und VIP-Tickets für die Tour von „Fab Fox“ zu gewinnen gibt.