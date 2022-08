Winnetou kämpft in Winzendorf-Muthmannsdorf um Liebe

Werbung

Am Samstag ging die Premiere von „Winnetou II“ im Steinbruch über die Bühne. Dabei ritten erstmals Florian Vana als Winnetou und Musicaldarsteller Christian Funk als Old Shatterhand gemeinsam in den Sonnenuntergang. Trotzdem Vana als der „schönste Winnetou aller Zeiten“ in die Geschichte eingehen wird, kommt sein schauspielerisches Talent nicht zu kurz. Ist es doch die Mischung zwischen gefühlvollem und kämpferischem Winnetou, die gut rüberkommt. Auch Musicaldarsteller Funk spielt seine Rolle, trotz fehlendem Gesang, sehr glaubhaft.

Die Aufführung war spannend und actionreich, besonders die Hochzeitszeremonie und der Abschlusskampf sind hervorzuheben.

Das gesamte Ensemble war hervorragend, auch deshalb, weil neben der Aufführung vom Musical „Robin Hood“ gleichzeitig die Proben für „Winnetou II“ stattfanden und einige Schauspieler in beiden mitwirken. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft“, so Martin Exel bei der Premiere. Neben der guten Leistung der Schauspieler ist auch das Buch gelungen. Denn dieses beinhaltet endlich ein Happy End von „Winnetou II“, in der die Liebe zwischen Winnetou und Ribanna gegen das Böse siegt.

Prädikat: sehr sehenswert!

