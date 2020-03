Hat man in den Kasematten die erste Röhre mit dem Salon Royal – mit Bar und Büchertisch – passiert, steht man schon fast auf der Bühne von „König Johann“, die fast die volle Länge von Röhre zwei ausfüllt. Das Publikum sitzt rundherum. Im dritten Bereich, wo am 12. März Olga Flors „Die Königin ist tot“ Premiere feiert, wird gerade eine „klassische“ Tribüne und eine Bühne mit vielen technischen Finessen gebaut. Die Kasematten „sind Teil der Inszenierung“, so Intendantin Anna Maria Krassnigg, „man kann hier nur mit den Räumen spielen.“ Dass die Premieren so nahe beieinander liegen, erhöht den Stress aller Beteiligten, aber „wir wollten mit einem lauten Festival starten.“

Seit vier Monaten wird an den beiden Stücken gearbeitet. Krassnigg: „Die Dürrenmatt-Übersetzung ist lustig und staubfrei und Olga Flor erzählt die MacBeth-Geschichte neu aus der Perspektive der Frau. Da besticht die Bühne mit starken Bildern.“

Derzeit laufen die Endproben für „König Johann“ und gleich nach der Premiere am Donnerstag beginnen die für das zweite Stück. Danach sind beide Stücke am Spielplan und wer will, kann sich auch beide am selben Tag anschauen, denn „die Leute sollen ein echtes Festival-Gefühl bekommen“, wünscht sich die Intendantin. Es gibt aber auch Karten nur für den Salon Royal und junge Fans dürfen sich über U25-Tickets um 2,50 Euro freuen.

Karten für alle Aufführungen, außer den Premieren, gibt es im Alten Rathaus und bei Ö-Ticket.