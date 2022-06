Wr. Neustadt: Preis und Nominierung

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Matija Bevk, Vasa J. Perović und Johannes Paar, die Architekten der Neugestaltung der Kasematten in Wiener Neustadt, sind in Ljubljana (Laibach) mit dem Plečnik Preis, dem wichtigsten Architekturpreis Sloweniens, ausgezeichnet worden. Die Jury lobte die Beziehung zwischen der historischen Struktur und den neuen architektonischen Eingriffen, „die fast magische Atmosphäre des Innenraums und die hervorragende Ausführung“. Schon 2019 wurde das Projekt in Slowenien ausgezeichnet und zwar mit dem Piranesi Preis der Piraner Architekturtage. Der Plečnik Preis erinnert an den berühmten slowenischen Architekten Jože Plečnik (1872-1957).

Dazu könnte bald ein weiterer Preis kommen: Seit 1996 werden beim „Austrian Event Award“ die besten österreichischen Events, Locations, die dahinterstehenden Agenturen sowie deren visionäre Kunden medial vor den Vorhang geholt. 2021 sind in der Kategorie „Best Event Locations“ die Wiener Neustädter Kasematten nominiert. In dieser Kategorie werden besondere Event-Räume ausgezeichnet, die sich mühelos den Anforderungen der jeweiligen Eventkonzepte anpassen.

Bewertet werden räumliche Flexibilität, Ausstattung, Umweltbewusstsein und Außergewöhnlichkeit der Location. Neben den Kasematten nominiert sind die Remise Amstetten, das Montforthaus Feldkirch, die Ottakringer Eventlocation und das Virtual Production Studio Vienna. Die Verlautbarung der Gewinner erfolgt am 28. Juni im Design Center Linz.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.