Für „seinen“ Wacholderbrand ist Gernot Gruber Feuer und Flamme: Gemeinsam mit sechs Freunden hat er einen neuen Gin kreiert, der ab sofort auch zu kaufen ist. Der Name „Rose Hill Gin“ kommt dabei nicht von ungefähr und deutet auf die Region hin: „Die Rosalia hat endlich einen eigenen Gin“ sagt der Katzelsdorfer nicht ohne Stolz.

Gebraut wird der Wacholderschnaps im Freundeskreis. „Wir machen alles selbst, vom ansetzen bis hin zum Etikettieren der Flaschen“, erzählt Gruber. 240 Flaschen sind abgefüllt, mehr werden es auch nicht. Der Grund: „Die Kräuter kommen wirklich aus unseren Gärten, da wird nichts zugekauft“, erklärt Gruber. Rund 150 davon kommen in den Verkauf, „der Rest ist für unseren Eigengebrauch“, lächelt der Gin-Liebhaber.

Zu kaufen gibt es den „Rose Hill Gin“ in der Boutique „daszehn“ in der Domgasse, sowie in ausgewählten Restaurants der Umgebung, etwa in der Genussquelle in Bad Sauerbrunn, aber auch – und darauf ist Gernot Gruber besonder stolz – bei Sternekoch Joachim Gradwohl in der Südsteiermark: „Der war wirklich begeistert, was mich irrsinnig gefreut hat“, so Gruber. Wobei er betont, dass der „Rose Hill Gin“ keine Massenware wird. „Wir machen das als Hobby, weil es uns Spaß macht und es uns taugt, wenn unser Gin anderen schmeckt – aber reich werden wir damit nicht“, lacht er.