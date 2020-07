An den Zufahrten zur Leitha-Furth verhindern neuerdings Baumstämme an den Fahrbahnrändern das Parken, was zu Aufregung bei Leitha-Besuchern führte. ÖVP-Bürgermeister Michael Nistl verteidigt das Vorgehen: „An der besagten Stelle hatten wir, und haben wir teilweise noch, stets Probleme mit Müll“, sagt er im Gespräch mit der NÖN, „die erholungssuchenden Menschen ließen ihren Abfall zurück, der dann von der Gemeinde eingesammelt und entsorgt werden musste.“ Die NÖN berichtete darüber bereits im Vorjahr. Doch nicht nur der Müll stellte ein Problem dar. Die Menschen fuhren mit ihren Fahrzeugen praktisch bis an die Leitha-Furth selbst heran. „Es handelt sich hier um ein Natura-2000-Naturschutzgebiet“, so Bürgermeister Nistl, „das heißt, es steht Erholungssuchenden offen, doch sollte es nicht von Autos überlaufen werden.“

Bereits seit Vorjahr Zufahrtsverbot

Aus diesem Grund wurde bereits im Vorjahr ein Zufahrtsverbot vonseiten der Landesstraße 4090 erlassen. „Im Moment läuft ein Verfahren, auch die Zufahrt von Eichbüchler Seite zu verbieten“, so Nistl, „ein Fahrverbot schließt natürlich auch ein Parkverbot mit ein, das ist logisch. Allerdings muss auch gesagt werden, dass es an den Zufahrten niemals ausgewiesene Parkplätze gab. Die Menschen stellten ihre Fahrzeuge an den Fahrbahnrändern ab und das behinderte die Erntearbeiten der Landwirte, die in diesen Tagen wieder beginnen.“

„Parkmöglichkeiten in der Nähe“

So entschied man sich, in Absprache mit dem Bauernbund, das Parken an den Fahrbahnrändern durch die Baumstämme zu verhindern. „Wir möchten damit nicht zum Ausdruck bringen, dass die Menschen nicht mehr im Natura-2000-Schutzgebiet willkommen sind“, so Nistl, „wir möchten lediglich das Bewusstsein schärfen. Parkmöglichkeiten gibt es in der Nähe!“