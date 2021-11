Corona: Heuriger Döller vorübergehend geschlossen

Der Heurigen Döller in Katzelsdorf wird in den nächsten Tagen geschlossen haben: "Ein Familienmitglied einer Mitarbeiterin ist seit Samstagabend an Corona erkrankt. Eigentlich könnten wir weiterhin offen haben, aber als vorbeugende Maßnahme gegenüber den Gästen, haben wir uns entschlossen, einstweilen zuzusperren", erklärt Lukas Döller.

Wann genau der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist fraglich: "Meine Mitarbeiter und ich lassen uns jetzt jeden Tag testen, wir können auch betroffen sein, deshalb kann man gerade auch nichts abholen".