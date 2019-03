Die Wahl-Katzelsdorferin Tina Schneeberger präsentierte ihr erstes Kinderbuch „Zwerg Leopold auf Abenteuerreise“. „Als mein Sohn Leopold ins Vorlesealter kam, reifte in mir der Wunsch, ein Buch für ihn zu schreiben, wo er sich selbst ein bisschen wiederfindet“, sagt sie zu ihren Beweggründen.

Das Schreiben begleite sie bereits seit ihrer Kindheit. Mit zwölf entstand ein Buch über Hundeabenteuer, die Höhen und Tiefen ihres Lebens verarbeitet sie ebenfalls über das Schreiben.

"Buch ist für Kinder zwischen zwei und fünf Jahren"

Mit dem Kinderbuch holte Schneeberger, Tochter von Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger, nun den Steinverlag ins Boot. Die Illustrationen seien nach ihrem Wunsch gestaltet worden, so Schneeberger, die beruflich Personalentwicklerin bei MedAustron und als Achtsamkeitslehrerin selbstständig ist.

Die Geschichte von Zwerg Leopold handelt von Freundschaft und Zugehörigkeit. „Ich denke, das beste Alter für das Buch ist das frühe Kindergartenalter, so zwischen zwei und fünf Jahren“, meint die Autorin. Erhältlich ist das Buch online und in der Buchhandlung Hikade. Zudem kann es in der Katzelsdorfer Bücherei im Gwölb ausgeliehen werden.