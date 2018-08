ÖVP- Bürgermeister Michael Nistl überreichte der Familie ein Ehrengeschenk der Gemeinde Katzelsdorf. Die ohnehin schon heitere Stimmung fand ihren Höhenpunkt als die Görgs mit einer Tresenglocke von einem Leiterwagerl Bier servierten und meinten: „So servieren wir aus der Küche“

Im Verlauf des Abends wurde dann noch eine riesige Torte angeschnitten und zu live-Musik von Christian Matjeka auch getanzt.

Nicht nur das Haubenrestaurant feierte Jubiläum: ältester Sohn Stefan wird in am 10. August 30 und Karl und Gerti Görg feierten im Mai ihren 30. Hochzeitstag. Außerdem haben alle Familienmitglieder im August Geburtstag.

Am Freitag hielt die Katzelsdorfer Jugendblasmusik noch eine Überraschung für die Familie parat: Nach ihrer Probe schauten sie vorbei und spielen noch etliche Lieder, was viele zum Tanzen motiverte.

„Es war zwar viel Arbeit, trotzdem war es wirklich schön und hat Spaß gemacht. Es hat sich definitiv ausgezahlt.“, erzählte Martin Görg.

„Ich fand es ergreifend, dass wir in vier Tagen so viel Menü kochen durften, was nicht selbstverständlich ist. Es war schön, dass so viele Stammgäste und neue Gäste da waren.“ Freute sich Karl Görg „Rund 270 Teller haben wir jeden Abend angerichtet.“

Dabei waren unter anderem: Regionsobmann Fritz Trimmel, Bundesrat Martin Preineder und Mandl Ostermann von „So gut schmeckt die bucklige Welt“, Bürgermeister Michael Nistl und ehemalige Bürgermeisterin Hannelore Handler-Woltran, Weinbauern Josef und Gertrude Schuckert, Simon Unger (Brauunion) und Mike und Sabine Bauer.

Besonders freuten sich die Görgs auch über den Besuch von ihren Wirtskollegen Hanni und Hansi Halbwax aus Lichtenwörth.