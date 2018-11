Vor vier Jahren hat Thomas Wiehardt die Zügel des „Kellerhauses“ in Katzelsdorf in die Hand genommen, jetzt hat er sie weitergegeben.

Nach einem Monat Umbau-Pause eröffnete Manuel Tausch, der in Lichtenwörth auch einen KFZ-Betrieb führt, das „Kellerhaus“ neu.



Der Katzelsdorfer hat den Betrieb übernommen, nachdem Wiehardt um Pension angesucht hat. Tausch zu seinen Beweggründen: „Ich wollte nicht, dass es zusperrt.“ Schon als Kind sei er immer mit seiner Familie ins „Kellerhaus“ gekommen, heute wohne er sogar in der Nähe des Lokales.

In dem einen Monat Umbauphase sei es renoviert worden, die Sanitäranlagen und die Belüftungsanalge seien erneuert worden. Der Flair des Lokales sei aber erhalten geblieben, das sei ihm auch ein Anliegen gewesen, wie Tausch im NÖN-Gespräch erzählte.

Auch den Veranstaltungssaal im Keller gibt es wie gehabt. Außerdem arbeiten zwei neue Kellner für den Betrieb. Mittwoch bis Freitag hat das „Kellerhaus“ von 15.30 bis 23 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 bis 23 Uhr.

Am 2. Dezember findet zudem das „Erste Frühschoppen im Kellerhaus“ statt. Ab 10 Uhr spielt die Gruppe „a bissl Blues“ auf.