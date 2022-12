Reportage: Zu Besuch in der Zinnfigurenwelt

Begonnen hat alles mit Pferden. Genauer gesagt mit einem der größten Pferdelazarette des 2. Weltkriegs in den Gemäuern des ursprünglichen Meierhofes von Schloss Katzelsdorf.



Daran erinnern heute nur noch Futtertröge und Anbinderinge in den hell erleuchteten Ausstellungsräumen. Nicht nur Kinderaugen strahlen ob der zahlreichen, detailreichen Schaustücke in den unzähligen Vitrinen, auch die Obfrau des Museumsvereins Katzelsdorf kommt beim Rundgang durch die Räume ins Schwärmen.

Die Mär vom Spielzeugmuseum

Hannelore Handler-Woltran befasst sich seit Jahren mit der örtlichen Kultur, die Zinnfigurenwelt liegt ihr besonders am Herzen. Eigentlich wurde die Idee zum gleichnamigen Museum nicht hier, sondern in Pottenbrunn bei Sankt Pölten geboren. Der dort ansässige Verein suchte vor beinahe zwei Jahrzehnten eine neue Heimat und wurde am Standort Katzelsdorf fündig. „Seit 2004 sind hier nicht nur Zinnsoldaten zu sehen“, vertreibt die Obfrau die Mär vom Spielzeugmuseum.

Hannelore Handler-Woltran lädt ein in die Zinnfigurenwelt Foto: Peter Fridecky





„Geschichten aus der Geschichte“ sind für Interessierte liebevoll gestaltet, Geschichten aus vielen Themen und Kulturkreisen. Neben militärischen Inhalten wie etwa die Visualisierung berühmter Schlachten, finden sich auch romantische, fantasievolle und literarische Themen. Dargestellt mit sogenannten Flachfiguren, also Figuren, die nicht viel stärker sind als ein Karton, bis zu dreidimensionalen Objekten.

Einmal im Monat werden Figuren gegossen

Kurios an den aufwendigen Ausstellungen ist die Produktion der Zinnfiguren. Rund ein dutzend Vereinsmitglieder kümmern sich „um den Nachwuchs“ derselben. Und zwar wörtlich: Jeden ersten Sonntag im Monat werden in der hauseigenen Zinngießerei neue Soldaten, Jäger, Musiker, Hollywoodstars und vieles mehr hergestellt. In einem aufwendigen Verfahren. Es braucht „vier Kunsthandwerke, damit überhaupt etwas entsteht“, erklärt Hannelore Handler-Woltran.: „Als erstes die Zeichnung vom Illustrator, danach wird diese Zeichnung in einen Formenstein graviert bevor es gegossen wird.“ Der vierte Schritt zur fertigen Zinnfigur ist die Bemalung. Eher aufwendig dieses Verfahren, aber bewährt.

Die Zinnfigurenwelt in Katzelsdorf Foto: Peter Fridecky





So finden sich in der Werkstätte des Vereins mittlerweile Models, also Formensteine von Beethoven über diverse Literaturgestalten bis zum Rohling von Kaiser Franz Josef oder Siegfried aus der Nibelungensage. Besonders interessant ist, dass sich in Österreich kein einziger (!) Graveur mehr findet, der diese Arbeiten noch kann. So muss mit einer lieben Regelmäßigkeit zu unseren bundesdeutschen Nachbarn ausgewichen werden – höchstens es findet sich doch noch eine einheimische Fachkraft. „Der möge sich bitte gleich bei uns melden“, so die Einladung der Obfrau.

Die Zinnfigurenwelt in Katzelsdorf Foto: Peter Fridecky



Zu früheren Zeiten wurden Zinnfiguren vorwiegend als Lehrmaterial, später als Spielzeug verwendet. Die Katzelsdorfer Sammlung beläuft sich mittlerweile auf über 40.000 Exponate, die sich auch aus Leihgaben rekrutiert. Eine Schlacht von Erzherzog Johann, großflächig aber doch kunstvoll in Szene gesetzt, wurde etwa vom Joanneum Graz zur Verfügung gestellt.



Apropos Graz: 2021 wurde ebenda der „Zinnfigurenwelt Katzelsdorf“ das Österreichische Museumsgütesiegel verliehen, was die Einrichtung auf die gleiche Stufe mit dem Belvedere Wien oder der Wagenburg Schönbrunn stellt. Als Besonderheit ruft Hannelore Handler-Woltran in Erinnerung, dass hier Wünsche zur individuellen Figuren-Gestaltung in Auftrag gegeben werden können. Ebenso sind kreative Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herzlich willkommen, ihre Liebe zum Detail als Maler, Graveure oder Zeichner einzusetzen. Viele leuchtende (Kinder-)Augen werden es ihnen danken.