Sigrid Habeler hat beinahe 30 Jahre an der Volksschule in Katzelsdorf gewirkt und Generationen an Schülern auf ihren weiteren Lebensweg vorbereitet. Ab dem Schuljahr 2004/2005 übernahm Habeler auch die Leitung der Volksschule. Da diese einige Jahre lang acht Klassen geführt hat, war Habeler für diese Zeit vom Unterricht freigestellt und voll als Direktorin eingesetzt. Im vergangenen Schuljahr unterrichtete sie schließlich auch wieder. Dann der Schock: Habeler erkrankte schwer.

In der Vorwoche verlor sie den Kampf gegen die Krankheit. Die Volksschuldirektorin verstarb im 53. Lebensjahr. Karin Samm, die die Schulleitung derzeit interimistisch innehat, sagt über Habeler: „Sie hat für ihre Arbeit in der Schule sehr viel Energie aufgewendet.“

Privat war Habeler unter anderem langjähriges Mitglied im Golfclub Föhrenwald.

Das Begräbnis findet am Mittwoch, 31. Oktober um 14.30 Uhr, in der Friedhofshalle Neudörfl statt. Am Dienstag, 30.10. wird um 17.30 Uhr für die Verstorbene eine Betstunde in der Pfarrkirche Neudörfl gehalten.