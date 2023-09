Bahnhofsvorplatz in Wiener Neustadt: Der tägliche Verkehrsmurks

Der Bahnhofsvorplatz an der Ecke Bahngasse/Heimkehrerstraße wird stark frequentiert. Kein Wunder, wollen doch viele zur Post oder vor dem Bahnhof jemanden abholen bzw. aussteigen lassen. Und obwohl der Wiener Neustädter Bahnhof als einer der am stärksten frequentiertesten des Landes gilt, ist davor noch immer ein Verkehrsmurks. Denn eine Durchfahrt hinter die Post gibt es seit über 13 Jahren nicht mehr, was nach wie vor zu turbulenten Szenen führt, weil die Autolenker in der Sackgasse umdrehen müssen. Bei einem NÖN-Lokalaugenschein am Freitagmittag gab es wütendes hupen und auch hektische Gesten der Autofahrer, teilweise stauten sich die Autos bis weit in die Bahngasse hinein. Manche Autofahrer gaben bei der Parkplatzsuche auf und wendeten wütend das Fahrzeug.

Eine Lösung für das Problem scheint nicht in Sicht: Die Stadtpolitik hat sich bisher auf der Suche nach einer Entschärfung der Situation die Zähne ausgebissen, was vor allem an der Durchfahrts-Sperre der Post liegt.