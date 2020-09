Der Mann habe am vergangenen Freitag und Samstag jeweils in der Zeit von 18.30 bis 2.00 Uhr in einem Lokal auf der Partymeile gearbeitet.

Die Stadt Wiener Neustadt rief all jene, die sich an einem der Abende ebenfalls in oder vor Lokalen der Herrengasse aufgehalten hatten, dringend zur Überwachung ihres Gesundheitszustands auf. Aufgrund der aktuellen Häufung von Fällen erging zudem der Appell der Gesundheitsbehörde, die Abstandsregelungen und präventiven Maßnahmen einzuhalten.