SPÖ-Chef Sven Hergovich in Sollenau: „Rückenwind für alle Wahlen“

Zwei Mal ist Sven Hergovich vor Beginn der Veranstaltung im Leopold-Grünzweig-Zentrum im Saal präsent: Groß auf einem Plakat auf der Bühne, deutlich kleiner auf den Etiketten der Weinflaschen, die extra für seine „Kennenlern Tour“ produziert wurden. Der Abend in Sollenau ist der 18. von 20 geplanten Stopps, bei denen der neue SPÖ-Landesparteichef den Parteimitgliedern sich und sein Programm für die nächsten Jahre präsentiert.

Eigener Wein für die "Kennenlern-Tour". Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

Ganztägige kostenlose Kinderbetreuung, Maßnahmen gegen die Teuerung, Anstellung für pflegende Angehörige, die Ausweitung des „Jobgarantie-Projekts“ in Marienthal, das das AMS unter Hergovich als Landeschef initiiert hat, und Investitionen in vernachlässigten Regionen – geht es nach Hergovich, soll all das in den kommenden Jahren umgesetzt werden.

Sven Hergovich bei der Präsentation seiner Ziele für die nächsten Jahre. Foto: SPÖ NÖKleinschuster

Wie der SPÖ das in der Oppositionsrolle gelingen soll? „Indem wir Druck machen“, sagt Hergovich im Gespräch mit der NÖN: „Wir haben viel Glaubwürdigkeit gewonnen, weil die Bevölkerung gesehen hat, wir sind nicht durch Posten käuflich, sondern wollen inhaltlich etwas umsetzen.“ Für seine Forderungen ortet Hergovich „breiten Rückhalt in der Bevölkerung“. Sollte die schwarz-blaue Landesregierung SPÖ-Forderungen als ihre eigenen Ideen verkaufen, könnte er damit leben: „Es wäre ein Gewinn fürs Land, egal wer es umsetzt.“

Sven Hergovich mit Wiener Neustadts Vizebürgermeister Rainer Spenger. Foto: SPÖ NÖKleinschuster

Die Rückmeldungen aus den eigenen Reihen waren in den ersten Monaten im Amt positiv, sagt Hergovich: „Die überwiegende Mehrheit sagt: Gut, dass ihr euch bei den Koalitionsverhandlungen nicht billig hergegeben habt. Mit glaubwürdiger Politik auf Landesebene schaffen wir auch Rückenwind für alle Wahlen, von der kommunalen Ebene bis zum Bund.“

Ein Plus kann die Bezirkspartei schon jetzt vermelden: Im Zuge der Mitgliederbefragung gab es in Stadt und Bezirk 115 neue Mitglieder – ein Zuwachs von rund zehn Prozent.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.