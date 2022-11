Alkolenkerin ohne Führerschein verletzte Polizisten in Wr. Neustadt

Die Frau war in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, weshalb Beamte sie anhalten wollten. Sie fuhr aber weiter, versuchte die Polizei von der Fahrbahn abzudrängen und hielt auch nicht an, als Streifenwagen die Straße blockierten, berichtete die Polizei. Ein Beamter wurde leicht am Bein verletzt.

Die 23-Jährige weigerte sich in weiterer Folge, aus ihrem Auto auszusteigen, beschimpfte die Polizisten und versuchte mehrmals zu flüchten. Als sie schließlich doch kontrolliert werden konnte, stellte sich laut Polizei heraus, dass der von ihr vorgezeigte Führerschein gefälscht war und sie eigentlich gar keinen besitzt.

Die am Pkw montierten Kennzeichen waren gestohlen. Auch mutmaßliches Suchtmittel wurde sichergestellt.

Die Niederösterreicherin wurde vorläufig festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. Wegen den Verwaltungsübertretungen wird sie bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

