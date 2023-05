Die Neustädter Straßen gehörten am Samstag Kindern auf Fahrrädern

Die von der Polizei begleitete Rad-Demonstrationsfahrt führte vom Hauptplatz über die Grazer Straße und den Ring unter anderem zur Volksschule Josefstadt und zur Volksschule Pestalozzi im Zehnerviertel.

In der Josefstadt berichtete Anna Horvath, Obfrau des Elternvereins, von einem aktuellen Projekt zur Verkehrssicherheit: Gemeinsam mit der Polizei wurde eine Aktion unter dem Motto „Wir wollen sicher in die Schule und wieder nach Hause kommen!“ gestartet. Bei der Aktion werden Autofahrer, die das Fahrverbot vor der Volksschule missachten, von der Exekutive angehalten und auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht.

Im Zehnerviertel referierte Hannes Höller (Radlobby) über die Möglichkeiten einer Schulstraße, die – auch – bei der Volksschule Pestalozzi mehr Sicherheit bringen könnte. „Wir haben die Politik immer wieder darauf aufmerksam gemacht, was in anderen Städten gut funktioniert, haben auch Exkursionen nach Salzburg und Wien organisiert – leider wurde bis jetzt noch keine Schulstraße in Wiener Neustadt umgesetzt“, so Höller.

Nach rund sieben Kilometern endete die Radrunde beim Spielplatz im Stadtpark. Für die Kinder gab‘s dort eine Belohnung für die sieben Kilometer: Schokolade vom Weltladen und einen Gutschein vom Eisgreissler.

Seitens der Stadtpolitik waren Selina Prünster (Grüne) und Bernhard Lutzer (Neos) auf ihren Fahrrädern mit dabei.

