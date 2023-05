Klein & Groß radeln am Samstag durch Wiener Neustadt

„Wir wollen, dass sich alle Kinder und Jugendlichen sicher und selbständig mit dem Fahrrad in der Stadt bewegen können“, heißt es vonseiten der Radlobby: „Dafür setzen wir ein Zeichen und erobern mit viel Freude, Musik und unserern Rädern die Straße. Die Polizei wird unsere 'Kidical Mass' begleiten und die Wege sichern. Seid dabei und bringt die Dinge ins Rollen!“

Die Route der "Kidical Mass". Foto: Radlobby

Treffpunkt ist am Samstag, dem 6. Mai, ab 14:45 Uhr am Wiener Neustädter Hauptplatz. Die Fahrt startet um 15 Uhr. Nach rund sechs Kilometern durch die Stadt ist der Spielplatz im Stadtpark das Ziel. „Wir rechnen mit einer guten Stunde Fahrzeit inklusive einer kurzen Pause“, so die Veranstalter. Die Verpflegung soll jeder selbst mitnehmen, eine kleine Belohnung für die Kinder ist vorbereitet.

