Ausbau der Kindergärten läuft in ganz Wiener Neustadt auf Hochtouren

Der Ausbau der Kleinkindbetreuung läuft in der Stadt schon seit längerem auf Hochtouren. Aufgrund des Wachstums – in den vergangenen Jahren rund 600 bis 700 Einwohner netto mehr pro Jahr – gab es schon längst mittelfristige Pläne für neue Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen bzw. die Erweiterung bestehender. Mit dem Kinderbetreuungspaket des Landes wurden die Ausbau-Offensive noch einmal verstärkt.

Allein im Herbst 2024 sollen in Wiener Neustadt mindestens 14 neue Kindergarten-Gruppen an drei Standorten eröffnet werden (siehe Grafik). Bis Herbst 2025 soll es insgesamt 103 Kindergarten-Gruppen für 2.200 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren geben. Ab Herbst 2023 gibt es Platz für alle Zweieinhalbjährigen, ab Herbst 2024 für alle Zweijährigen – dann werden auch 40 zusätzliche Betreuerinnen angestellt.

Foto: NÖN

Ausgebaut wird auch bei den Jüngsten: Bei der Tagesbetreuungseinrichtung der „Zwergenmützchen“ in der Bechtolsheimkaserne sind zwei zusätzliche Gruppen geplant, ebenso bei den „Zwergenmützchen“ im ehemaligen Haberl-Kindergarten, wo bei Bedarf Potenzial für drei weitere Gruppen wäre. Auch das Hilfswerk plant am Standort in der Civitas Nova zwei zusätzliche Gruppen.

„Wahrscheinlich sind wir eine der wenigen Städte Niederösterreichs, die schon im Herbst alle Zweieinhalbjährigen im Kindergarten unterbringt und 70 Prozent der Ein- bis Zweijährigen in den Tageseinrichtungen“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) im Gespräch mit der NÖN.

Damit liege die Stadt deutlich über den landesweiten Erwartungen: „Die Schätzungen des Landes waren bei 30, 35 Prozent – wir bringen 70 Prozent unter. Das sind an die 600 Plätze in Tagesbetreuungseinrichtungen. Da sind wir sehr gut unterwegs und darauf bin ich stolz“, sagt Schneeberger.

Die Planung ist dabei gar nicht so einfach. Eine der zentralen Fragen: Werden sich nun, da die Betreuung am Vormittag kostenlos wird, mehr Eltern schon früh für eine externe Betreuung entscheiden?

„Der Bedarf kann noch nicht genau abgeschätzt werden, auch, weil viele Eltern vielleicht noch gar nicht wissen, dass die Betreuung kostenlos wird“, heißt es aus dem Rathaus.

Dazu kommen sehr individuelle Bedürfnisse bei der Betreuung: abhängig von der jeweiligen Arbeitsplatzsituation der Eltern, den Betreuungsmöglichkeiten durch Großeltern oder Tagesmütter – und auch die unterschiedlichen Übertrittszeiten in die Kindergärten.

Um die Anmeldung für den Herbst geordnet über die Bühne zu bringen, ist die Stadt in enger Abstimmung mit den privaten Betreibern. Der Magistrat fungiert dabei als Drehscheibe: Unter kleinkindbetreuung@wiener-neustadt.at kann man bis 31. Juli den Bedarf angeben – die Stadt koordiniert die Meldungen mit den privaten Trägern.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.