Bezirk Wr. Neustadt: Zwölf Millionen für Ausbau der Kindergärten

Zusätzlich zur laufenden „Kindergarten-Offensive 2025“ sollen bis Herbst 2024 zwölf weitere Kindergartengruppen in der Stadt geschaffen werden (siehe Infobox rechts unten). So will die Stadt dem unlängst präsentierten Betreuungspaket des Landes Rechnung tragen, das unter anderem die Öffnung der Kindergärten für Kinder ab zwei Jahren ab September 2024 und die Reduzierung der Gruppengröße auf maximal 22 Kinder vorsieht (siehe Infobox rechts oben).

„Es passiert, dass man sich manchmal selbst überholt“, sagte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) bei der Präsentation der Pläne am Montag: „Mit Herbst 2024 bringen wir auch die Zweijährigen unter, wenn Sie wollen.“ In die Errichtung müsse die Stadt zwölf Millionen Euro investieren, wovon 48 Prozent vom Land zugeschossen würden.

Insgesamt soll es im Herbst 2025 dann 103 Kindergartengruppen für 2.200 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren geben. „Wir nehmen für uns in Anspruch, Kinder Neustadt zu sein“, sagte Schneeberger in Anlehnung an das vom Land ausgerufene „Kinderösterreich“ in Niederösterreich.

„Für den Ausbau benötigen wir rund 40 bis 50 Helferinnen und pro zusätzlicher Gruppe eine zusätzliche Pädagogin“, so Schneeberger. Die Pädagoginnen werden vom Land gestellt, die Helferinnen wiederum von der Stadt.

Ungarviertel: Ausbau der Volksschule

In der Gemeinderatssitzung Mitte Oktober sollen die entsprechenden Grundsatzbeschlüsse gefasst werden. Auch die Erweiterung der Volksschule Rudolf Scheicher im Ungarviertel soll dann beschlossen werden. Bis zum Sommer war dort ein Kindergarten mit zwei Gruppen untergebracht, dieser wurde zu Beginn des Schuljahres mit vier Gruppen im neuen Stadtheim neu eröffnet. Der frei gewordene Platz soll künftig für die Schule genutzt werden.

Ausgebaut wird auch die Kleinkindbetreuung – diese wird mit dem Paket des Landes am Vormittag für Kinder unter drei Jahren kostenlos. „Ich halte das gerade in Wiener Neustadt für einen enormen Fortschritt“, sagt Bildungsstadtrat Philipp Gruber (ÖVP): „Wenn man sich für eine Kleinkindbetreuung entscheidet, wird der Vormittag kostenlos. Wer der Meinung ist, die Kinder besser zu Hause betreuen zu können, wird das auch in Zukunft machen können.“ Im Endausbau brauche man ab September 2023 sieben zusätzliche Gruppen. Damit könnten von rund 550 Kindern im Alter von ein bis zwei Jahren 500 betreut werden, „was schon eine hohe Einschätzung ist“, so Gruber. Der Ausbau der Kleinkindbetreuung werde „mit bewährten Partnern“, wie dem Hilfswerk, der Volkshilfe oder der Kindergruppe Zwergenmützchen organisiert.

