Neue Gruppe „Die Winzlinge“

Csilla Irresberger hat sich mit der Gruppe „Die Winzlinge“ als Tagesmutter selbständig gemacht. Wie sie selbst sagt, ist die Idee dazu aus der Notwendigkeit heraus entstanden. „Ich bin vor zwei Jahren selbst Mutter geworden und habe dabei entdeckt, dass Betreuungsplätze für die Kleinsten sehr rar sind“, sagt Irresberger gegenüber der NÖN. Ebenso war es immer schon ihr Wunsch in einem sozialen Beruf tätig zu sein. Vor der Geburt ihrer Tochter hat die Matzendorferin als Dekorateurin gearbeitet, nun hat sie die Ausbildung beim Hilfswerk als Tagesmutter abgeschlossen. „Ich arbeite sehr gerne mit Kindern zusammen“, sagt Irresberger und betont, dass sie mit nur vier Kindern gleichzeitig eine sehr familiäre Betreuung ermöglichen kann. Ihr Angebot richtet sich an Kleinkinder ab einem Jahr, die in der Zeit von 7 bis 17 Uhr eine Betreuungsmöglichkeit erhalten.

Das Wohnhaus der Familie Irresberger wurde im Innenbereich umgestaltet, damit die Kinder sich alle Spielmaterialien selbst holen können. „Es fördert die Selbständigkeit sehr, wenn die Umgebung der Kinder so gestaltet ist, dass sie sich frei entfalten können“, so die Tagesmutter. Auch der Garten ist mit mehreren Spielgeräten ein Paradies für Kinder. Die 37-Jährige möchte mit ihren Schützlingen viel draußen und in der Natur sein. Um einen respektvollen Umgang mit Tieren rechtzeitig zu erlernen, gibt es im Hause Irresberger zwei kleine Hunde und eine Katze. Die dreijährige Tochter freut sich schon sehr auf die neuen Spielkameraden.

Der Schritt in die Selbständigkeit ist für Irresberger ein großer gewesen. „Ich hoffe, dass mein Angebot der Kleinkinderbetreuung in der Gemeinde gut angenommen wird und dadurch der Platz erhalten bleibt“, sagt sie. Zusätzlich möchte die Tagesmutter einmal pro Woche ein Mutter-Kind-Treffen am Spielplatz der Gemeinde organisieren. Es sei wichtig, dass die Eltern mit ihren Kindern im Ort zusammenkommen und sich miteinander austauschen können. „Ich versuche damit die Lücken zu füllen, die mir als junge Mutter aufgefallen sind“, erzählt die Tagesmutter. Die Gemeinde Matzendorf-Hölles unterstützt die Treffen. Bei Schlechtwetter stellt der Obmann des Sportvereins die Räume am Sportplatz zur Verfügung.

Infos unter: www.tagesmutter-die winzlinge.at oder 0681 81251709.

