Platz für alle Kinder von 0 bis 6 Jahren in Wiener Neustadt

Der Ausbau der Kinderbetreuung geht in der Stadt gemäß den Plänen der „blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive“ des Landes mit großen Schritten voran.

Seit September ist die Betreuung am Vormittag für alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren kostenlos. In der Stadt hat sich die Zahl der Gruppen in den Tagesbetreuungseinrichtungen von 25 auf 30 erhöht: Drei zusätzliche Gruppen wurden bei den „Zwergenmützchen“ im ehemaligen Kindergarten Bgm-Haberl-Gasse eingerichtet, zwei im „Schneckenhaus“ am Standort im TFZ in der Civitas Nova.

Ab zweieinhalb Jahren bekommen alle Kinder einen Kindergartenplatz. Und ab Herbst 2024 gilt das dann auch für alle Zweijährigen: 19 Gruppen in vier Kindergärten werden bis September eröffnet (siehe unten). In einem Jahr soll es für 2.054 Kinder von 0 bis 6 Jahren einen fixen Betreuungsplatz geben.

„Kinderbetreuung und Bildung steht beim Wachstum der Stadt, das pro Jahr zwischen 400 und 700 Personen netto beträgt, an erster Stelle“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). Möglich mache den Ausbau die starke finanzielle Hilfe des Landes, dazu gebe es auch vom Bund Förderungen.

„Die größte Herausforderung wird es sein, das Personal zu finden“, sagt Bildungsstadtrat Philipp Gruber mit Blick auf 2024. Rund 40 zusätzliche Betreuerinnen sind ab Herbst 2024 nötig. Dazu kommen rund 20 Pädagoginnen, die beim Land angestellt sind. Hier wolle man mit einer Aus- und Weiterbildungsoffensive „allen eine Möglichkeit geben“, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Erst- Quer- und Wiedereinsteigerinnen.“