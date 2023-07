Seifenblasen-Spektakel beim Spielplatzfest in Lanzenkirchen

Ein Kasperltheater, eine Hüpfburg, eine Tombola - beim Spielplatzfest in Haderswörth war alles dabei, was das Herz der Kleinsten begehrt. Vor allem die Seifenblasenwerkstatt wollten viele Kinder ausprobieren, auch der Mittelalterverein „Custos in Via“ lud zum Bogenschießen. Bei der Kleinwolkersdorfer Feuerwehr konnten die Kinder beim Zielspritzen schauen, ob sie das Zeug haben, die Feuerwehrmänner der Zukunft zu werden. Zum Schluss folgte noch die Auflösung der Tombola, wobei die ersten beiden Plätze ferngesteuerte Hubschrauber waren.