Die Kapazität der Kindergärten soll in den kommenden vier Jahren um fast 50 Prozent erhöht werden: Bis September 2025 sind neun neue Kindergärten geplant, unterm Strich sollen so im Vergleich zu heute rund 25 zusätzliche Gruppen entstehen (siehe Grafik). Insgesamt sollen dann fast 2.000 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von zweieinhalb bis sechs Jahren zur Verfügung stehen, aktuell sind es knapp 1.400. Das soll einerseits den Zuzug in die Stadt und andererseits Schließungen, wie jene des Dom-Kindergartens und des Kindergarten Herz Mariä in der Pottendorfer Straße abfedern.

„So machen wir die Stadt in diesem wichtigen Bereich fit für 50.000 Einwohner“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): „Besonders bedeutend ist hier für mich auch die Verteilung auf die einzelnen Stadtviertel. Die neuen Kindergärten entstehen im gesamten Stadtgebiet und garantieren somit Kindergarten-Plätze im unmittelbaren Lebensumfeld der Familien.“

Die meisten neuen Kindergärten entstehen im Rahmen von Wohnbau-Projekten, etwa am ehemaligen Leiner-Areal („Stadt in der Stadt“) im Stadtzentrum oder in der Merbotogasse (Fischelkolonie/Haidbrunnen).

Bei zwei Projekten gibt es (Corona-bedingt) Verzögerungen: Der Kindergarten in der Nikolaus Pacassi-Gasse (Achtersee-Fischabachsiedlung) eröffnet nach aktuellem Stand nicht, wie ursprünglich geplant, im September 2022, sondern im Februar 2023. Jener im „Viertel Grün“ am ehemaligen Stadion-Areal (siehe auch Bericht Seite 11) soll im September 2024 eröffnen, auch hier war ursprünglich September 2022 geplant.