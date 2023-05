Gemeinden im Bezirk Wiener Neutadt bauen für die Kleinsten um

Ab September wird das kostenlose Betreuungsangebot für Kleinstkinder erweitert. Kinder unter 2,5 Jahren werden am Vormittag ebenfalls kostenlos beaufsichtigt. Um diese Aufgabe – und die Kindergartenoffensive des Landes ab 2024 – erfüllen zu können, bereiten sich die Gemeinden mit Um-, Aus- und Zubauten intensiv vor.

Genaue Zahlen, wie viele Eltern die Kleinstkindbetreuung in Anspruch nehmen, könne man in der Buckligen Welt zwar noch nicht nennen, aber: „Wenn es die Möglichkeit gibt, werden Eltern die Kinder bringen“, ist Schwarzenbachs SPÖ-Bürgermeister Bernd Rehberger überzeugt. In seiner Gemeinde wurden in den letzten Jahren rund 120.000 Euro investiert. Man sollte genügend Platz, auch für die Kleinsten, haben. Für zusätzliches Betreuungspersonal müsse man in Schwarzenbach noch sorgen.

Mitten in der Planungsphase steckt man derzeit in Wiesmath. „Wir fangen im Herbst mit dem Neubau des Bewegungsraums an, im kommenden Sommer bauen wir dann den bestehenden Bewegungsraum in einen Gruppenraum um“, so ÖVP-Bürgermeister Erich Rasner. Die Suche nach dem zusätzlichen Personal sei zwar eine Herausforderung, „kann aber bewältigt werden“, ist der Ortschef überzeugt.

In Kirchschlag sieht man der Umstellung gelassen entgegen. Mit dem „Zwergerlgarten“ gibt es bereits seit zwei Jahrzehnten eine Kleinkindbetreuung, die mittlerweile von der Stadt selbst angeboten wird. Ändern wird sich hier aber dennoch etwas: Bisher war die Einrichtung in der Schule untergebracht, künftig wird sie im Kindergarten integriert.

Fleißig gebaut wird derzeit auch in Sollenau. Hier hatte man bisher mit der Volkshilfe schon eine Kleinstkindbetreuung. Wegen der Kindergartenoffensive des Landes wird der bestehende Kindergarten um zwei Gruppen erweitert. Personalsuche für viele

eine HerausforderungIn Sollenau sei man in der glücklichen Lage, ausbauen zu können. „Andere Gemeinden stehen vor einem riesigen Platzproblem“, kritisiert SPÖ-Ortschef Stefan Wöckl die Umsetzungsgeschwindigkeit, die den Gemeinden vorgegeben wird. Für genügend Personal habe man bereits vorgesorgt, dennoch seien die Kosten, die auf die Gemeinde zukommen, eine finanzielle Herausforderung.

Andreas Hueber: „Starten Bedarfserhebung für Kindergartenoffensive.“ Foto: zVg Foto: Gemeinde, Gemeinde

Ähnlich sieht das auch SPÖ-Bürgermeisterkollege Andreas Hueber aus Felixdorf. Die Personalsuche ist hier ebenfalls ein großes Thema: „Wir müssen Personal finden, das auch eine entsprechende Ausbildung und die Fähigkeit hat, mit Kindern umzugehen. Und da ist es nicht einfach, jemanden zu finden.“ Platzmangel habe man in Felixdorf vorerst keinen. Alle Kinder, die für September einen Kindergartenplatz brauchen, würden auch einen bekommen. „Wir werden aber eine Bedarfserhebung für die Kindergartenoffensive starten“, kündigt Hueber an.

Ingrid Klauninger: „Wir brauchen mehr Gruppen!“ Foto: Hübl Foto: NÖN, Tobias Hübl

In Theresienfeld hat man bereits 2020 vorgesorgt, ein neuer Kindergarten wird aber trotzdem gebaut. „Wir brauchen mehr Gruppen“, so SPÖ-Bürgermeisterin Ingrid Klauninger. Im Neubau werden dann auch die Gruppen für Kleinstkinder untergebracht. Die Stellen für Betreuerinnen, die dadurch frei werden, seien hier schnell besetzt. „Die sind sehr gefragt, weil es ein sicherer Job im Ort ist“, begründet Klauninger das Interesse.

Die Hoffnung, dass der Kindergartenneubau in Matzendorf-Hölles nächstes Jahr fertig wird, ist da. „Versprechen kann ich aber nichts“, gibt ÖVP-Bürgermeister Johann Grund zu.

Derzeit befindet man sich in der Planung für einen neuen, zweigruppigen Kindergarten. Dieser soll gegenüber vom Bestehenden gebaut werden. Personaltechnisch macht sich Bürgermeister Grund keine Sorgen: „Da finden wir schnell jemanden!“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.