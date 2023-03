Christian Dungl: Ein Abschied in Ehren

Für viele war er der erste Kontakt mit der Polizei: Christian Dungl, der sich mit dem Projekt „Kinderpolizei“ oder der Kriminalprävention bei Jugendlichen in Schulen einen Namen gemacht hat. Für sein Engagement bekam der Puchberger – dort ist er auch SPÖ-Vizebürgermeister – jetzt das Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich verliehen. „Ich freu mich irrsinnig, auch wenn die Jahre bei der Polizei wie im Flug vergangen sind“, sagt er bei einem Besuch in der NÖN-Redaktion.

Angefangen hat alles vor 37 Jahren. „Ich erinnere mich noch gut. Ich hab‘ mit Friseur Peter Maurer angefangen, der hat aber nach einem Monat den Hut drauf gehaut, weil er sich nicht die Haare schneiden wollte“, kann Dungl auch in seinen Polizeianfängen mit einer Anekdote aufwarten. 1987 kam er nach Wiener Neustadt, zuerst ins Wachzimmer Polizeidirektion, dann zur Verkehrsinspektion. „1992 hat mich Oberst Sypal gefragt, ob ich den Kontaktbeamten für die Polizei machen will – und seitdem bin ich‘s.“ Die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern ist ihm nie schwer gefallen. „Ich liebe es, sonst ist man aber eh fehl am Platz. Ich kann sagen: Ich bin vom Polizisten zum Lehrenden geworden“, meint er.

Neben seinem Polizeidienst macht er auch die Kinderradfahrprüfungen für den ARBÖ. „Wenn ich in die Schule für einen Vortrag gekommen bin, dann haben mich viele schon von der Fahrradprüfung gekannt – das war natürlich ein Vorteil und es gab sofort eine Verbindung“, so der Polizist, der geschätzt 35.000 Kinder fahrradsicher gemacht hat.

Sein Polizeikapperl wird er mit 1. Juli an den Nagel hängen, dann geht Christian Dungl in Pension. „Es ist Zeit für einen neuen Lebensabschnitt“, sagt der 63-Jährige. Wobei: „Die Fahrradprüfungen werd‘ ich auch weiterhin machen“, sagt er mit einem Lachen.

