Comedy-Crime mit Paul Pizzera und Otto Jaus in Wiener Neustadt

Am 4. Oktober, also zwei Tage vor dem offiziellen Filmstart, werden die beiden Musiker und Kabarettisten gemeinsam mit dem Regisseur Andreas Schmied den Film „Pulled Pork“, die „erste Crime Comedy Made in Austria“ im Cineplexx Wiener Neustadt präsentieren.

Der Inhalt: Weil sie sich mit Partytiger und Bürgermeisterkandidat Benny Jagschitz angelegt haben, ist Flo Kienzl hochkant von der Polizei geflogen und Eddi Kovac in den Knast gewandert. Nun ist Eddi auf Bewährung, gerade dabei ein neues Leben anzufangen, als Flo auf der Matte steht: Abgehalftert, ausgefuchst und mit einem echt guten Grund, alte Fehler zu wiederholen...

