Es sind traurige Nachrichten, die am Donnerstag von der Evangelischen Kirche bekannt gegeben wurden: Pfarrerin Angelika Petritsch (37) kam bei einem Autounfall am Mittwoch in Namibia ums Leben. Nähere Umstände sind noch nicht bekannt.

"Wir sind gestern informiert worden und stehen alle unter Schock", sagt der Kurator der evangelischen Gemeinde Wiener Neustadt, Manfred Pfeiffer. "Sie war eine sehr engagierte und aktive Frau, vor allem bei der Jugend sehr beliebt", so Pfeiffer.

Ihr musikalisches Talent stellte sie unter anderem im Merkur-Orchester unter Beweis.