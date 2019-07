Der Beschuldigte wurde in der Nacht auf Dienstag in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert, sagte Markus Bauer von der Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Ein U-Haft-Antrag wurde gestellt.

Der 14-Jährige soll mit einem Messer auf seine laut dem Wiener Neustädter Staatsanwalt Markus Bauer etwa 55 Jahre alte Mutter eingestochen haben. Wie oft, war noch Gegenstand von Ermittlungen. Die genauen Hintergründe der Bluttat standen vorerst ebenfalls nicht fest.

Dem Verbrechen soll ein Streit vorangegangen sein. Der Beschuldigte sei österreichischer Staatsbürger, sagte Bauer.

Die am Dienstag bekannt gewordene Bluttat ist die zehnte an einer Frau in diesem Jahr in Niederösterreich.