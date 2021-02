40-Jähriger überfiel mit Küchenmesser eine Tankstelle .

Ein nach Polizeiangaben wegen mehrerer Kleindelikte bereits bekannter und offensichtlich psychisch kranker 40-Jähriger ist am Montagnachmittag nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Kirchschlag in der Buckligen Welt in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt festgenommen worden.