Am Samstag lud die Gemeinde ein, um am Bauhof offizielle den neuen Müllsammelplatz zu eröffnen, denen neuen „Citymaster“ vorzustellen und, um den Bürgern den Baufortschritt bei der Fernwärme zu zeigen, wo bereits die Betongleiche gefeiert werden konnte.

Laut ÖVP-Bürgermeister Josef Freiler ist der Bau aktuell sogar vor dem Zeitplan, in den nächsten Tagen soll bereits das Dach kommen. Außerdem ging er darauf ein, dass die Anschlussdichte immer besser werde. Der Vertragsabschluss mit der EVN stehe kurz bevor,außerdem steht fest, dass die KWK (Kraft-Koppelungs-Anlage) künftig auch die drei großen Wohnhausanlagen in der Wiener Straße, am äußeren Markt in der Stanger Straße und in der Schulgasse Ecke Kirchengasse versorgen wird.

Die KWK dient dabei als Wärmevorlieferant, währen die EVN für die Wärmeverteilung in den Häusern zuständig sein wird.