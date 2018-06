Sabine Hammer erntete am Samstag viel Beifall für das von ihr auf die Beine gestellte „Geburtstagsspecial“.

Das Passionsspielhaus war Samstagabend bis auf den letzten Platz gefüllt.

Sängerin Sabine Hammer hat sich zum 40. Geburtstag, den sie am Tag davor feierte, ein besonderes Geschenk gemacht. Sie stand mit über 50 Freunden und Wegbegleitern auf der Bühne – für einen guten Zweck. Von der Oper über Pop- bis hin zur Volksmusik waren an diesem Abend alle Genres vertreten. Und immer mitten drin im Gesangs-Geschehen: Sabine Hammer selbst, der man den Spaß, auf der Bühne zu stehen, von der Weite ansah. Sie bewies eindrucksvoll, dass sie in allen Genres beheimatet ist und auch schauspielerisch viel zu bieten hat.