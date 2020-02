Mutter getötet: Mordprozess gegen 14-Jährigen .

Am Landesgericht Wiener Neustadt geht am Dienstag ein Mordprozess gegen einen 14-Jährigen in Szene. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, seine Mutter im Juli des Vorjahres in Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt) mit einem Küchenmesser getötet zu haben.