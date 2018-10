Einen kulturellen Kraftakt wollen die 17-jährigen Talente Christoph Stocker – Sohn von Lembachs Kräuterwirtin Gerda Stocker – und Daniel Kalwach stemmen.

Die ehemaligen Sängerknaben wollen das Stück „Es war einmal...oder doch nicht?“ auf die Bühne des Passionsspielhauses bringen und dabei die gängige Vorstellung von Märchen kräftig aufrütteln.

Die Texte stammen von Daniel Kalwach selbst, die weiteren Schauspieler sind Robert Herzl und Valerie Bast sowie Hristofor Parvu und Michael Deininger, aus der Klasse von Stocker und Kalwach.

Inhaltlich werden vier der bekanntesten Märchen gemixt und in Hardcore-Version gebracht. Dabei wird alles infrage gestellt und Querverbindungen zwischen den Märchen jagen die Spannung hoch, bis sie sich in humoresken Kaskaden entladen, so das Versprechen der Jungtalente.

"Schmunzeln und Lachen ist garantiert"

Christoph Stocker erklärt: „Die Direktorin des Konzertsaals der Wiener Sängerknaben, Elke Hesse, hat uns ermutigt, unser Talent für Unterhaltung auszubauen und auf die Bühne zu bringen. Wir haben uns für diese lustige und gesellschaftskritische Zusammenführung von Märchen entschieden, weil wir die Idee des Films Into the Woods“ für fundamental gut befanden.“ Kalwach ergänzt: „Unsere Protagonisten sind aggressiv-depressiv, zynisch, cholerisch und im Falle des Satans ständig besoffen. Ach ja, und der Kerkermeister stottert. Alles in allem nichts für sensible Gemüter – aber Schmunzeln und Lachen ist garantiert.“

Unterstützt werden die beiden von Regisseur Gerd Weigl. Die exzessiven Kostüme bekamen die Schauspieler von Bekannten, Freunden und Familie sowie aus dem Kostümfundus der Wiener Sängerknaben in Wien oder von vorherigen Rollen.

Aufgrund des Alters von Christoph Stocker, tritt der Kulturverein Kirchschlag als Veranstalter auf, die Abteilung Kunst und Kultur des Amtes der NÖ Landesregierung gewährte Förderung, womit die Kosten abgedeckt sind.